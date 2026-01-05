Сподели close
Десетки варненци, близки на загинали в катастрофи, се събраха на мирен протест в първия работен ден на годината. Организатор на шествието бе Петър Станев, внук на една от жертвите при зверската катастрофа на Колхозен пазар, при която на 22 декември загинаха на място 2 жени.

Протестът тази вечер започна в 18 часа пред сградата на Окръжна прокуратура, като в шествието се включиха близо 100 души, предаде репортер на Varna24.bg.

"Не сме дивеч", “Убиха най-близките ни. Защо спите?", “Контрол, санкции, пешеходни пътеки" - бяха само част от призивите на хората.

Мирното шествие продължи покрай катедралата и завърши на ул. "Дрин", където на 22 декември загина бабата на Петър на тротоар пред магазин.