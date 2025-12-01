Варненци излязоха на протест срещу Бюджет 2026, очакват речта на кмета Коцев
© Фокус
Тълпата се насочва към сградата на Община Варна, където публично изказване ще направи кмета на Варна Благомир Коцев.
"Ние сме европейци, дишаме европейски въздух и искаме европейска свобода и европейски бюджет", каза пред протестиращите Стела Николова от ДБ.
Още по темата
/
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
14:02
Още от категорията
/
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас!
21:30 / 30.11.2025
Бивша служителка на Община Варна: Събраните пари за гаранцията на...
17:50 / 30.11.2025
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре
12:44 / 30.11.2025
Вижте времето във Варна
08:48 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.