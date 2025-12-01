Сподели close
Варненци излязоха на протест срещу Бюджет 2026. Стотици граждани блокираха ул. "Преслав". Протестът е пред Областната администрация - Варна, предаде репортер на "Фокус".

Тълпата се насочва към сградата на Община Варна, където публично изказване ще направи кмета на Варна Благомир Коцев.

"Ние сме европейци, дишаме европейски въздух и искаме европейска свобода и европейски бюджет", каза пред протестиращите Стела Николова от ДБ.