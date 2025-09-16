Община Варна организира трета за 2025 година кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства. Тя ще се проведе в четири поредни дни – от 25 до 28 септември, на територията на всички райони в града.Предоставя се възможност на населението да предава опасни отпадъци, образувани от домакинствата в мобилен събирателен пункт, като в графика са включени и съботно-неделни дни.· 09:00 - 12:45 ч., пазар "Чаталджа" - паркинга на ул. "Цар Асен";· 13:45 - 17:30 ч., кв. "Виница" - срещу супермаркет "Макао", до пресечката с ул. "Ламбо Пасков".· 09:00 - 12:45 ч., пазара на ул. "Моряшка".· 13:45 - 17:30 ч., площад "Лаврентий" и ул. "Коста Тюлев".· 09:00 - 12:54 ч., паркинга до газстанцията на ул. "Вяра" срещу бл.138.· 13:45 - 16:30 ч., паркинга до "Супермаркет 5".· 09:00 - 16:30 ч., сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. "Осми приморски полк".От отдел "Управление на отпадъците" уточняват, че гражданите могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:· Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);· Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);· Мастила и замърсени опаковки;· Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност);· Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).Дейностите по разделното събиране, транспортиране и последващото оползотворяване/обезвреждане на опасните отпадъци с произход от домакинствата се извършва от "Екосейф" ООД, съгласно сключен с Община Варна договор.