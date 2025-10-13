Жителите на "Чайка" във Варна излизат на протест срещу въвеждането на Зелена зона. "Налични са 2800 паркоместа за общо 12000 апартамента в жк. Чайка!Пълен АБСУРД!", казват още организаторите на протестаТой ще се проведе на 16 октомври 2025, от 18.00 ч на пазарчето до Софарма."Нека заедно да защитим ПРАВАТА СИ!!!Присъствието на ВСЕКИ от нас е ВАЖНО! Не разчитайте на другите да свършат вашата работа, а елате лично, за да успеем да се преборим с тази явна несправедливост!", коментират жителите на района.