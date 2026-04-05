Варненци напълниха църквите по случай Цветница, предаде репортер на Varna24.bg.

Дълги опашки от вярващи се извиха пред храмовете, а хората бързаха да си вземат върбови клонки.

"Днес честваме това, че Христос влиза в Йерусалим. Това са последните дни от неговия земен живот. Той влиза в празничен ден, посрещнат е с клонки, с цветя, като цар, а само няколко дни след това го разпъват на кръста като престъпник. Същите тези, които го посрещат като цар и велик", разказа пред Varna24.bg Илка Димитрова, иконограф.