"Енерго - Про" - Варна информира, че поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:На 10.11.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч.:с. Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 2.гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.с. Генерал Киселово – клиентите, електрозахрнени от МТП 5.гр. Вълчи дол - улиците: Трети март, Бригадирска, Добруджа, Катюша, Георги Димитров, Вапцаров, Средна гора, Хаджи Димитър, Христо Ботев, електрозахранени от ТП 8.На 10.11.2025 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч.:гр. Аксаково - ул. Акация, ул. Бреза, ул. Велико Димитров, ул. Георги Петлешев, ул. Добруджа, ул. Дръзки, ул. Здравец, ул. Извор ул. Нанко Недев, местност Вълчан чешма, местност Кун тепе, ул. Орлово гнездо, ул. Петър Маринов, ул. Слави Дойчев, ул. Тревен, ул. Цанко Церковски и ул. Чайка, електрозахранени от ТП 2.с. Дюлино.От 10.11.2025 г. до 14.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.:с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Медовец, с. Поляците и в района на ТП "Кариера Партизани".с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.От 10.11.2025 г. до 14.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.гр. Девня - улиците: Райко Даскалов, Ропотамо, Димитър Полянов, Янтра, Капитан Петко, Стефан Караджа, Иван Вазов, Съединение, Дунав, Бенковска, Съединение, Осми март, електрозахранени от ТП 10.с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та и ул. 42-ра,с. Неново,с. Разделна– клиентите, електрозахранени от ТП 1.с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 1,с. Горен чифлик - клиентите, електрозахранени от ТП 2,с. Искър - клиентите, електрозахранени от ТП 1.Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.На 10.11.2025 г. В периода 9:00 ч. до 16:00 ч.:гр. Варна - кв."Чайка" бл. 27 Вх. А и Д, "Виваком България" ЕАД,част от м-ст "Боровец", клиентите, електрозахранени от ТП 1619.На 10.11.2025 г. В периода 9:30 ч. до 13:00 ч.:гр. Варна - улиците: "Отец Паисий", "Страхил Войвода", "Янкул Войвода", "Македония", "Цар Освободител", "Гоце Делчев", "Родопи", електрозахранени от ТП 456.