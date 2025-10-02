които нападнаха мъж и кучето му. Това става ясно от думи читатели на Varna24.bg, пожелали анонимност.
Човекът фигурира във Фейсбук с профил, изписан на кирилица, като след двете му имена има и прякор.
До снощи имаше публикации, които несвързано препращат към грозната случка и нейното продължение. Под тях имаше и коментари.
По-късно обаче тези публикации бяха изтрити.
Към момента има публикация със снимка, за която пише, че той е с приятел от Украйна.
Интересното е, че по инцидента с питбулите от преди дни се твърдеше, че самия човек насъсквал кучетата срещу друг човек, защото бил от Украйна.
