Варненци откриха собственика на питбулите, които нападнаха мъж и кучето му. Това става ясно от думи читатели на Varna24.bg, пожелали анонимност.

Човекът фигурира във Фейсбук с профил, изписан на кирилица, като след двете му имена има и прякор.

До снощи имаше публикации, които несвързано препращат към грозната случка и нейното продължение. Под тях имаше и коментари.

По-късно обаче тези публикации бяха изтрити.

Към момента има публикация със снимка, за която пише, че той е с приятел от Украйна.

Интересното е, че по инцидента с питбулите от преди дни се твърдеше, че самия човек насъсквал кучетата срещу друг човек, защото бил от Украйна.