Варненци отново излзоха на протест срещу Бюджет 2026.

Недоволството във Варна от тръгна от сградата на Общината и стигна до пл. "Независимост“. Те застанаха зад четирите искания, поставени и в София. 

Демонстрацията е организирана от ПП-ДБ и е реакция на обрата с бюджета Народното събрание.