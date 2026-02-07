пожара в историко-етнографския комплекс "Фанагория“, при който загинаха седем коня. Инцидентът стана на 20 януари тази година. Основното искане на протестиращите е да бъдат изяснени причините за огнената стихия и резултатите от всички проверки да бъдат публично оповестени.
Събитието се проведе пред сградата на районното кметство в “Аспарухово". Организаторите на протеста настояват за повече прозрачност и информация относно трагедията.
"Тези кончета бяха грижа. Бяха доверие. Бяха част от възпитанието на децата ни. Тяхната липса не е просто болка - тя е граница. Тази загуба няма да бъде напразна. Животът не се измерва в квадратни метри. Възпитанието не се гради върху бетон“, посочват от конна база “Фанагория".
Ден след инцидента от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението" съобщиха, че причината за пожара е късо съединение в електрически кабел за осветление. Хората обаче продължават да имат съмнения за умишлен палеж, пише БНТ.
При пожара пострада 52-годишен мъж, треньор на конете, който е рискувал живота си, за да спаси животните. Той е получил изгаряния от втора степен по пръстите на ръцете, рана на челото и е вдишал дим и токсични газове. При огнената стихия бяха спасени 4 коня, които са настанени в друга конна база.
В края на януари в Община Варна бе внесено предложение за изграждане на паметник в памет на загиналите седем коня.
Варненци отново на протест: Настояват за повече прозрачност относно пожара в комплекс "Фангория"
