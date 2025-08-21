Поредното издание на "Най-дългата вечеря на плажа“ ще се проведе тази събота, 23 август във Варна. Домакин на традиционното събитие и тази година ще бъде квартал "Аспарухово".Специален гост на емблематичното за Варна събитие ще е световноизвестният български цигулар Свет Радославов. Това обяви кметът на варненския район "Аспарухово“ Ивайло Маринов.Радославов стана известен като първият българин поканен да участва в "Америка търси талант“.Емблематичното събитие ще бъде съпроводено от богата музикално-артистична програма в неповторима атмосфера и с много настроение. Като тази година се очаква на варненския плаж да се съберат рекорден брой хора.По време на "Най-дългата вечеря на плажа“ всеки носи сам носи своята храна и може да се настани заедно с приятели и близки на предварително подготвени покривки на плажа.Няма вход нито ограничение на възрастта, припомнят организаторите.