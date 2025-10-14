ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци питат: Какво се случва край Музикалното училище?
©
По думите им, вчера по улица "Македония“ – срещу номер 10 и в близост до кръстовището с ул. "Стефан Караджа“ – работници с багер са започнали строително-ремонтни дейности.
На това място години наред имаше барака на фирмата по чистота, където се съхраняваха метли, чували и лопати, а служителите използваха терена и за кратка почивка. В началото на август постройката беше премахната.
Малко по-късно контейнерите за отпадъци, които стояха до нея, също изчезнаха, като остана само един, преместен встрани на улицата. Според предположения на местни жители, сега на мястото се изгражда специално "ухо“ за контейнерите, за да бъдат подредени така, че да не пречат на движението.
Още по темата
/
Община Варна се похвали
10.10
Още от категорията
/
Ексклузивно във Varna24.bg: Варненци сигнализират за голям проблем с таксуването в градския транспорт
09.10
Варненец с шокиращи думи: Разминахме се на косъм с по-голяма трагедия при ралито край Аладжа манастир
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
Важно за всички, които ще пътуват по пътя Бургас – Варна!
09:06 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.