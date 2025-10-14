Какво се прави край Музикалното училище във Варна? Този въпрос си задават жители на града, които изпратиха снимки доПо думите им, вчера по улица "Македония“ – срещу номер 10 и в близост до кръстовището с ул. "Стефан Караджа“ – работници с багер са започнали строително-ремонтни дейности.На това място години наред имаше барака на фирмата по чистота, където се съхраняваха метли, чували и лопати, а служителите използваха терена и за кратка почивка. В началото на август постройката беше премахната.Малко по-късно контейнерите за отпадъци, които стояха до нея, също изчезнаха, като остана само един, преместен встрани на улицата. Според предположения на местни жители, сега на мястото се изгражда специално "ухо“ за контейнерите, за да бъдат подредени така, че да не пречат на движението.