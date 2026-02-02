Сподели close
Докато някои квартали на Варна се борят със поледици и заснежени улици, то жители на морската столица похвалиха един район заради адекватното и бързо почистване днес след падналия сняг. 

"Само, който не идва днес от другите квартали на Варна, няма да оцени че Аспарухово и Боровец са третирани адекватно и на време.", каза мъж, а съкварталците му потвърдиха:

"Дори спирките се почистиха!"

"Още в 6 часа беше изчистено"

"Снощи се разминахме с 3 снегорина. Аспарухово, Боровец и магистралата. Работиха си хората!"