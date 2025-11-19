бул. "Александър Стамболийски“ е обградено с паркоместа. Така няма никакъв достъп до парка. Дори и да се мине между спрените коли, то ако, не дай си Боже, стане някакъв инцидент, няма достъп за линейка или пожарен автомобил, а това е в противовес на законите“, обясняват нашите читатели.
Те показаха и поставени контейнери за отпадъци върху паркоместа, като така бройката за спиране на коли намалява.
Varna24.bg е показвал и други фрапантни нарушения – в района на "Погреби“, където местата на очертани така, че за колите ще е трудно да маневрират.
Нашите читатели настояват спешно да бъдат взети мерки, за да се реши този проблем.
Иначе от утре - 20 ноември, стартира "Зелената зона“ в няколко района във Варна.
Както ви съобщихме, жители на квартал "Чайка“ готвят протест срещу нея, който ще се проведе от 16:30 часа пред сградата на Община Варна.
Варненци показаха защо "Зелената зона" в "Чайка" противоречи на правилата
