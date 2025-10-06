ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци показаха затлачени шахти, а новият дъжд наближава
©
Предният петък проблемът с шахтите в центъра на Варна се показа само при интензивния дъжд около 16 часа. Тогава обичайните места отново се оказаха проблемни - бул. "Цар Освободител" (който е запушено дере, бившето му име е улица "Канална" и в петък след силния дъжд бе затворен заради наводняване), автоподлеза на ФК, бул. "Приморски", бул. "Сливница" от хотел "Черно море" към Морската градина и пр.
През уикенда не бе свършена много работа. Падналите листа продължават да се виждат особено по бул. "Приморски" в района на Летния театър.
Иначе днес от Община Варна излязоха с дежурните приказки, че работата е под контрол. От там съобщиха, че във връзка с прогнозата на НИМХ – Варна за предстоящи интензивни валежи се извършва повторна проверка на състоянието на дъждоприемните шахти на територията на града. Това стана ясно по време на редовната оперативна среща на общинската администрация. От район "Одесос“ съобщиха, че през уикенда, при благоприятното време, е извършено почистване на част от падналите върху решетките листа. Около две трети от шахтите в района вече са обработени и при проливния дъжд в петък са поели водата, с изключение на краткия интензивен валеж около 15:00 ч., уточни районният кмет.
От район "Приморски“ също докладваха, че шахтите са почистени и към момента са предприети действия по допълнителни обходи и по превантивно почистване. В район "Младост“ почистването на съоръженията е започнало на 29 септември, като поставените отводнителни съоръжения на ул. "Академик Корчатов“ са спомогнали за овладяване на ситуацията по време на последния дъжд миналата седмица. От районите "Аспарухово“ и "Вл. Варненчик“ също докладваха, че по-голямата част от падналата листна маса е вече събрана, а общата оценка на районните кметства е за подобрено състояние на почистването в града.
По данни на дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към 1 октомври 2025 г. са почистени редица критични точки. В район "Одесос“ това са бул. "Цар Освободител“, ул. "Девня“, бул. "Приморски“ и ул. "Шипка“. В резултат на съвместната работа с районната администрация са извършени и допълнителни дейности – почистване на линейни отводнители и големи съоръжения в ниската част на бул. "Цар Освободител“, на бул. "Осми приморски полк“ и на линейния отводнител с ревизионна шахта до спирка "ЖП гара“ (посока кварталите). В район "Приморски“ са почистени автоподлезът "Почивка“ до обръщача на автобуси, както и улиците "Дубровник“, "Мир“, "Роза“ и "Студентска“.
Заместник-кметът Илия Коев разпореди на всички районни администрации да извършат нови обходи през седмицата и при необходимост да възложат спешно допълнително почистване на съоръженията.
Според прогнозата на НИМХ – Варна през следващите дни се очаква значителна облачност, интензивни валежи и гръмотевици, със силен северен вятър, повишено морско вълнение и понижение на температурите.
Още по темата
/
Румънската преса за "Елените": Следите от наводнението са поразителни - коли са заседнали една върху друга, магазини са със счупени прозорци, домове са пълни с кал
14:59
Министърът на околната среда и водите за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
09:42
Доц. Димитров за "Елените": Начинът, по който е усвоено това пространство, е комбинация между алчност и глупост
05.10
Костадин Костадинов: Строителен предприемач иска да строи по пътя между варненските квартали "Аспарухово" и "Галата" - там също има дере!
05.10
Здравко Василев: Случващото се е недопустимо. Време за мораториум срещу строителството по Черноморието
05.10
Още от категорията
/
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
08:57
Собственик на аптека във Варна: Фармацевтите работят активно, за да спазят крайните срокове за еврото
05.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.