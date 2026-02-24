Варненци посочиха голям проблем
©
Хората посочиха защитена местност "Ятата“ (от където е едната снимка от колажа), но твърдят, че и на други места е така. Има само контейнери със син, зелен и жълт цвят, но за отпадък от храна и друг боклук – няма.
"Трябваше да носим обелката от банан чак до Белослав. Проблемът е в това, че повечето хора биха я хвърлили - я в някой от цветните контейнери, я в природата, но това че тя е биоразградима, не е оправдание, тъй като се събират много отпадъци, а това загрозява красивата природа“, обясниха и се обосноваха нашите читатели.
"Нормално е след като са усвоени европейски средства за облагородяването на тези пикници, то и да има осигурени съдове за общ отпадък“, допълват те.
Припомняме, че в България цветни контейнери са за специфичен вид отпадък:
- Жълт контейнер: За пластмасови и метални опаковки.
Да: PET бутилки (от вода, безалкохолни), кофички от кисело мляко, туби от шампоани/перилни препарати, кенчета от напитки, консервни кутии, метални капачки, опаковки от храни (алуминиево фолио).
Не: Блистери от лекарства, туби от моторно масло, домакински електроуреди.
- Син контейнер: За хартиени и картонени опаковки.
Да: Кашони, картонени кутии, вестници, списания, хартиени торби, тетрадки.
Не: Замърсена хартия (напр. от мазна пица), тоалетна хартия, салфетки, тапети.
- Зелен контейнер: За стъклени опаковки.
Да: Бутилки от напитки, буркани от консерви, стъклени флакони от козметика.
Не: Порцелан, керамика, ел. крушки, огледала, прозоречно стъкло.
- Сив/Черен контейнер: За смесен битов отпадък (нерециклируем).
Важни правила:
Опаковките трябва да са празни и почистени от остатъци от храна.
Сгъвайте кашоните и смачквайте пластмасовите бутилки, за да не заемат излишно място. Стъклото се изхвърля без капачките.
Още по темата
/
Община Варна ще сезира прокуратурата заради отказа на ОбС да разгледа план сметка "Чистота" за 2026 г.
29.01
Коцев от София: Обсъдихме предстоящата обществена поръчка, която трябва от догодина да подобри кардинално чистотата в морската столица
17.12
Още от категорията
/
Топ коментар заради зимната обстановка във Варненско: Няма да карам, по-добре да пийна едно винце!
17.01
Варненци предупреждават: Внимавайте с рестото, може да пробутат стотинки, заедно с евроцентове
05.01
Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в Св. св. Константин и Елена са двойни!
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми до Варна, движени...
22:35 / 23.02.2026
Пожар в района на "Тримата мускетари" във Варна
22:07 / 23.02.2026
Правителството смени всички областни управители: Атанас Михов пое...
19:18 / 23.02.2026
Тежка катастрофа на АМ "Марица", има загинал и ранени
20:55 / 22.02.2026
Варненската полиция с предупреждение: Опасни дупки на АМ "Хемус" ...
20:46 / 22.02.2026
Дипломира се Випуск 2025 на Факултета по фармация към МУ-Варна
20:29 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.