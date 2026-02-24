Сподели close
За голям проблем преди пукването на пролетта, сигнализираха читатели на Varna24.bg. На любими места за пикници няма кошове за общ отпадък.

Хората посочиха защитена местност "Ятата“ (от където е едната снимка от колажа), но твърдят, че и на други места е така. Има само контейнери със син, зелен и жълт цвят, но за отпадък от храна и друг боклук – няма.

"Трябваше да носим обелката от банан чак до Белослав. Проблемът е в това, че повечето хора биха я хвърлили - я в някой от цветните контейнери, я в природата, но това че тя е биоразградима, не е оправдание, тъй като се събират много отпадъци, а това загрозява красивата природа“, обясниха и се обосноваха нашите читатели.

"Нормално е след като са усвоени европейски средства за облагородяването на тези пикници, то и да има осигурени съдове за общ отпадък“, допълват те.

Припомняме, че в България цветни контейнери са за специфичен вид отпадък:

- Жълт контейнер: За пластмасови и метални опаковки.

Да: PET бутилки (от вода, безалкохолни), кофички от кисело мляко, туби от шампоани/перилни препарати, кенчета от напитки, консервни кутии, метални капачки, опаковки от храни (алуминиево фолио).

Не: Блистери от лекарства, туби от моторно масло, домакински електроуреди.

- Син контейнер: За хартиени и картонени опаковки.

Да: Кашони, картонени кутии, вестници, списания, хартиени торби, тетрадки.

Не: Замърсена хартия (напр. от мазна пица), тоалетна хартия, салфетки, тапети.

- Зелен контейнер: За стъклени опаковки.

Да: Бутилки от напитки, буркани от консерви, стъклени флакони от козметика.

Не: Порцелан, керамика, ел. крушки, огледала, прозоречно стъкло.

- Сив/Черен контейнер: За смесен битов отпадък (нерециклируем).

Важни правила:

Опаковките трябва да са празни и почистени от остатъци от храна.

Сгъвайте кашоните и смачквайте пластмасовите бутилки, за да не заемат излишно място. Стъклото се изхвърля без капачките.