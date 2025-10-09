ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци посочиха кой е виновен за наводненията в града
В редакцията на Varna24.bg се получи писмо, чрез което група варненци изказват своето мнение по проблема, който при всеки дъжд, понякога и не толкова силен, води до наводняване на големи, малки, по-натоварени пътни участъци в града.
"Да, ясно е, че за всичко са виновни управниците. Това е вкоренено в манталитета на българина, но най-големия проблем е самия човек“. Така обясняват варненци, като посочиха, че шахтите не са почистени, заради спрени коли по улиците.
"Някои помни ли времената от преди 30 години, когато улиците обикаляше голяма машина и почистваше шахтите. Кога за последно някои е виждал такава. Няма я, защото не може да стигне до тях“, пишат още нашите читатели, като разказват, че в района, в който живеят последно са виждали бележки по дърветата преди много години, с информация, че предстои почистването на шахтите и с молба, хората да преместят автомобилите си.
"Никой или поне малцина сториха това, може би заради това, че отиват на работа, но нямаше ефект, защото веднага свободното място биваше заето от автомобил, чийто собственик или шофьор изобщо не се интересуваше, че ще се почистват шахтите. Така работниците дойдоха с машината, не можаха да свършат нищо и си тръгнаха“, разказват варненци.
"Всеки сам да си извади извод – кой е виновен за това?! Ясно е, че сигурно се изписват пътни листи, пишат се трудодни, има някаква дейност, била тя и само на хартия, но е факт, че и самите граждани не се интересуват. Но в края на краищата стигаме до онази стара, но много поучителна приказка: Като се обърне колата, пътища много“, пишат още нашите читатели.
