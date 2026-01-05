Варненци предупреждават: Внимавайте с рестото, може да пробутат стотинки, заедно с евроцентове
"При заплащане само с евромонети или при получаване на ресто, сред тях може да има и стотинки“, обясниха те, като апелираха хората да си отварят очите на четири.
"Измамата може да не сработи в първите дни и седмици на тази година, тъй като по голямата част от жълтите евромонети са чисто нови – с българско тура, бляскави на светлина. Но с времето те ще се омешат с такива, в обръщение от години в старите страни членки на Еврозоната, а така примесени и със стотинки, малцина ще ги разпознаят“, обясняват нашите читатели.
Щателно разглеждане ще разкрие разликите между евромонетите и стотинките. Евромонетите имат на лицевата страна голямо число, обозначаващо стойността (напр. 1, 2, 5, 10, 20, 50 цента, 1 или 2 евро), и дванадесетте звезди на Европейския съюз. На обратната страна дизайнът е национален, но винаги включва дванадесетте звезди и инициалите на държавата членка.
Българските стотинки имат на лицевата страна номинала, изписан с цифра и дума (напр. "1 стотинка"), както и изображение на конника от Мадарския конник или лъва от герба на България, в зависимост от монетата. На обратната страна обикновено е изписана годината на емитиране и текстът "БЪЛГАРИЯ".
Евромонетите са проектирани с различни размери, тегло, цвят и дебелина за всеки отделен номинал, за да бъдат лесни за разпознаване, включително и от хора с увредено зрение. Например, монетата от 1 евро е биметална (златисто-сребриста), а 2 евро е сребристо-златиста.
Стотинките също имат различни размери, но техните размери и цветове са характерни само за българската национална валута.
Евромонетите използват различни сплави. Някои са с меден цвят (1, 2, 5 цента), други златисти (10, 20, 50 цента), а най-едрите са биметални.
Българските стотинки са предимно от стомана с медно или месингово покритие, като по-ниските номинали (1, 2, 5, 10 стотинки) са медни или златисти на цвят, а по-високите (20, 50 стотинки) са бели/сребристи.
