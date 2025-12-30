Варненци с апел в социалните мрежи: Стига с пиратките
Публикуваме текста, без редакторска намеса:
ЗА строги и категорични правила, ограничаващи продажбата и употребата на пиратки и пиротехника в България само на регламентирани професионални събития и от лицензирани лица.
Всяка година безброй животни – домашни и диви – изпадат в паника, бягат, нараняват се или умират от стрес. Птици падат мъртви от небето. Кучета и котки се губят, травмират се необратимо или никога не се прибират у дома. За тях няма "празник“ – има само страх, болка и хаос. За някои от тях никога не разбираме, тъй като не всяка смърт и не всяко мъчение влизат в новините, а животните нямат глас да ни кажат сами.
В същото време деца и възрастни хора са изложени на сериозен риск, както и хора с определени неврологични, психични или автоимунни заболявания. Пиротехниката води до изгаряния, загуба на пръсти, увреждания на очите и слуха, а при деца със сензорна чувствителност – до тежки психични реакции, тревожност и паник атаки. Всяка година има осакатени хора. Понякога тези хора са самите защитници и любители на пиратките, които лекомислено вредят дори и на себе си, а в такива случаи обществото следва да предпази човек дори и от него самия. Тези случки не са инциденти – това са предвидими и закономерни последици на настоящата политика или по-скоро липса на такава.
Това е въпрос на живот, здраве и отговорност.
ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯТА: https://bezpiratki.bg
