Подписка за спиране на застрояването в Аспарухово направиха жители на района.
В последните седмици темата се превърна в гореща за аспаруховци, които настояха за мораториум, запазване на предназначението на земята и защита на природата и инфраструктурата в района.
"Настоящата подписка има за цел да изрази гражданска позиция срещу застрояването на горските територии и зелените площи в кв. Аспарухово." се казва още в текста.
Жителите вече няколко пъти излязоха на протест с искане да бъдат чути. "Нашият дом, кв. Аспарухово, е подложен на безмилостно презастрояване и изсичане на белия му дроб: нашата гора. Тя не е само красота, а защита от бедствия и източник на чист въздух“ казаха те на един от протестите.
С петицията се настоява за няколко конкретни мерки:
- пълна забрана за сеч и строителство в горския фонд на района;
- по-голяма прозрачност от страна на Община Варна и районното кметство относно - бъдещи планове за застрояване;
- активна позиция на районния кмет в защита на зелените площи и интересите на жителите.
Варненци с подписка срещу застрояването в района им, ще бъдат ли чути?
