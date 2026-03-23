Подписка за спиране на застрояването в Аспарухово направиха жители на района. 

В последните седмици темата се превърна в гореща за аспаруховци, които настояха за мораториум, запазване на предназначението на земята и защита на природата и инфраструктурата в района.  

"Настоящата подписка има за цел да изрази гражданска позиция срещу застрояването на горските територии и зелените площи в кв. Аспарухово." се казва още в текста. 

Жителите вече няколко пъти излязоха на протест с искане да бъдат чути. "Нашият дом, кв. Аспарухово, е подложен на безмилостно презастрояване и изсичане на белия му дроб: нашата гора. Тя не е само красота, а защита от бедствия и източник на чист въздух“ казаха те на един от протестите. 

С петицията се настоява за няколко конкретни мерки:

- пълна забрана за сеч и строителство в горския фонд на района;

- по-голяма прозрачност от страна на Община Варна и районното кметство относно  - бъдещи планове за застрояване;

- активна позиция на районния кмет в защита на зелените площи и интересите на жителите.