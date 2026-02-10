Сподели close
"Съграждани! Внимавайте за цените в търговската мрежа, объркващи са!“. Това пишат читатели на Varna24.bg, като се надяват предупреждението им да достигне до по-голям кръг от жители на града.

Те описаха случай, който може да изглежда на пръв поглед изолиран, но е често срещана практика в магазините.

"Сега при двойното обозначаване, което не е ясно защо продължава, част от етикетите са изписани отгоре евро, под него левове, на следващия етикет е обратно, следва трети етикет с друга цена и нещата стават изключително объркващи, дори и за здрав, млад човек, а за възрастните – с недобро зрение, то това е чиста мъка“, обясниха нашите читатели.

Конкретният случай, за който разказаха, е за рафт с бисквити.

"Толкова са объркани цените – евро отгоре, след това лев на друг етикет, но отгоре и т.н. Чак на касата клиентът може да разбере, каква е стойността на продукта“, допълниха нашите читатели.

Те настояват ако ще се продължава с двойното етикетиране, то поне да има някакъв ред – поне винаги цената в евро да е над тази в левове, а не разбъркано.

Вчера информирахме за подобен случай, но при него само цените на промоциите са обърнати. Щом обаче клиентите са заблуждават, то е редно контролните органи да се намесят и да решат подобни казуси.