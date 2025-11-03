От днес (3 ноември), започва есенно-зимната масова дератизация на подлези, канални шахти и дерета за 2025 г. на територията на община Варна, съобщават от Общинското предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“.Изграждане на родентицидна бариера в подлезите03-28.11.2025 г. – 42 подлезаРайон "Владислав Варненчик“– 1857 шахти03-07.11.2025 г. – централен район и "Кайсиева градина“Район "Аспарухово“ – 1020 шахти10-12.11.2025 г. – централен район – 818 шахти13-14.11.2025 г. – кв. "Галата“ – 202 шахтиРайон "Одесос“ – 2295 шахти17-21.11.2025 г.Район "Приморски“ – 2604 шахти24-25.11.2025 г. – подрайон "Приморски“ – 504 шахти26-28.11.2025 г. – подрайон "Простор“ – 1237 шахти01-03.12.2025 г. – подрайон "Чайка“ – 863 шахтиРайон "Младост“ – 3429 шахти04-08.12.2025 г. – подрайони "Младост“ 1 – 448 шахти; "Младост“ 2 – 889 шахти09-11.12.2025 г. – подрайони "Трошево“ – 990 шахти; "Св. И. Рилски“ – 385 шахтиЗападна промишлена зона – 55 шахти12-15.12.2025 г. – подрайон "Възраждане“ – 662 шахтиКметства – 134 шахти и 5 дка дерета16-19.12.2025 г. – Тополи – 58 шахти и 5 дка дерата; Каменар – 57 шахти; Звездица – 19 шахтиДерета – 611 дка22-31.12.2025 г. – "Младост“ – 283 дка; "Приморски“ – 214 дка;"Владислав Варненчик“– 90 дка; "Аспарухово“ – 24 дкаДератизацията включва залагане на родентициди в каналните шахти, в дупките на гризачите или в дератизационни кутии. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.