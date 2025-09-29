ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци са предупредени: Ето къде ще бъдат без вода днес
© Varna24.bg
Причината за прекъсване на водоснабдяването е ремонтът на важната и през последните години изключително компрометирана отсечка от улица "Капитан Райчо“ във варненския район "Младост“. Преди месец стартира обновяването на участъка от бул. "Васил Левски“ до ул. "Под игото“.
Там се работи по подмяната на водопроводната мрежа. Строителните дейности стартираха с изкопни шурфове за установяване на подземните проводи.
Проектът предвижда нови асфалтова и тротоарни настилки, както и монтиране на модерно енергоефективно улично осветление.
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да премахнем годините на бездействие
