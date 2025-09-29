Без вода днес от 9:00 ч. до 21:00 ч. ще бъдат абонатите в района между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Васил Левски", ул. "Девня" и бул. "Владислав Варненчик", информират от ВиК-Варна.Причината за прекъсване на водоснабдяването е ремонтът на важната и през последните години изключително компрометирана отсечка от улица "Капитан Райчо“ във варненския район "Младост“. Преди месец стартира обновяването на участъка от бул. "Васил Левски“ до ул. "Под игото“.Там се работи по подмяната на водопроводната мрежа. Строителните дейности стартираха с изкопни шурфове за установяване на подземните проводи.Проектът предвижда нови асфалтова и тротоарни настилки, както и монтиране на модерно енергоефективно улично осветление.