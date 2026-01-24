Сподели close
Районната администрация на "Одесос“ предупреди варненци, ако може да избягват тази част на града днес.

От там съобщиха:

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че на 24.01.2026г. (събота), ще се извърши скъсяваща и обезопасяваща резитба на 1 брой широколистно дърво (топола), находящо се на ул. "Тодор Влайков“ с ул. “Григорий Цамблак“.

Временно ще бъде нарушено движението на МПС и пешеходци  в района.

Припомняме, че в началото на годината Varna24.bg съобщи за инцидент, който за щастие се размина без последствия – клон от топола се отчупи и падна на сантиметри от пешеходец.