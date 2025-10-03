Във връзка с подготовката и провеждането на автомобилното състезание "Планинско изкачване Аладжа манастир“ 2025, организирано в памет на Тодор Славов, на 4 и 5 октомври 2025 г. (събота и неделя) се въвеждат временни промени в организацията на движение на пътни превозни средства.На 04.10.2025 г. (събота) в часовия диапазон от 13:00 до 19:00 ч., както и на 05.10.2025 г. (неделя) от 09:00 до 16:00 ч., ще бъде преустановено движението по път VAR 1083 – от Т-образното кръстовище при Аладжа манастир в посока кв. "Виница“ до Гробищен парк "Север 2“.В посочените интервали се предвиждат промени и в обслужването на автобусните линии от градския транспорт, двупосочно, както следва:Автобусни линии №109 и №409 ще се движат до и от спирка ВСУ. Няма да бъдат обслужвани спирките от "Майстор Манол“ до Златни пясъци.Автобусни линии №9 и №209Б ще се движат до и от спирка ВСУ. Няма да бъдат обслужвани спирките от "Майстор Манол“ до Златни пясъци.Автобусна линия №29 няма да изпълнява следните курсове:• на 04.10.2025 г. – от ЖП гара в 13:00 ч. и 17:50 ч., както и от Аладжа манастир в 14:00 ч. и 18:50 ч.;• на 05.10.2025 г. – от ЖП гара в 07:55 ч. и 13:00 ч., както и от Аладжа манастир в 08:55 ч. и 14:00 ч.