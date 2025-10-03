ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненци са предупредени: Ограничения в движението на 4 и 5 октомври
©
На 04.10.2025 г. (събота) в часовия диапазон от 13:00 до 19:00 ч., както и на 05.10.2025 г. (неделя) от 09:00 до 16:00 ч., ще бъде преустановено движението по път VAR 1083 – от Т-образното кръстовище при Аладжа манастир в посока кв. "Виница“ до Гробищен парк "Север 2“.
В посочените интервали се предвиждат промени и в обслужването на автобусните линии от градския транспорт, двупосочно, както следва:
Автобусни линии №109 и №409 ще се движат до и от спирка ВСУ. Няма да бъдат обслужвани спирките от "Майстор Манол“ до Златни пясъци.
Автобусни линии №9 и №209Б ще се движат до и от спирка ВСУ. Няма да бъдат обслужвани спирките от "Майстор Манол“ до Златни пясъци.
Автобусна линия №29 няма да изпълнява следните курсове:
• на 04.10.2025 г. – от ЖП гара в 13:00 ч. и 17:50 ч., както и от Аладжа манастир в 14:00 ч. и 18:50 ч.;
• на 05.10.2025 г. – от ЖП гара в 07:55 ч. и 13:00 ч., както и от Аладжа манастир в 08:55 ч. и 14:00 ч.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.