Важна новина за пътуващите с тролейбус №83 във Варна, съобщиха от "Градски транспорт“ ЕАД. От там информират: За да направим пътуванията Ви още по-удобни и приятни, въвеждаме промени в разписанието от 7 февруари 2026 г. (събота), с обслужване през почивните и празнични дни в интервал от 30 минути. Така ще можете да се насладите на разходки и почивка, без да се притеснявате за транспорта!А от 2 февруари 2026 г. (понеделник) в делничните дни, тролейбусите по линия 83 се движат в интервал от 20 минути. Планирайте деня си още по-лесно и да стигате до желаните дестинации по-бързо!Надяваме се тези промени да направят пътуването Ви с "Градски транспорт" Варна още по-комфортно! Благодарим ви, че избирате нас!