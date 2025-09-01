От 18 септември (четвъртък) във връзка с проект на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата в града ще бъде затворен за движение участък от бул. "Осми приморски полк“. Ограниченията се отнасят за района на бившето военно поделение "Светкавица“ - отсечката между ул. "Арх. Манол Йорданов“ (свързваща пътя за кв. "Виница“ с бул. "Княз Борис I“) и разклона за ул. "Катя Чукова".Дейностите в участъка бяха отложени за след края на летния туристически сезон с цел да не се затруднява допълнително трафикът към северната част на града. По данни на фирмата-изпълнител и съгласно одобрения график дейностите по изпълнение на двата канализационни клона ще продължат съответно 20 и 45 дни. През това време ще бъде създадена организация живущите по трасето да имат осигурен достъп до имотите си.По време на строителните работи ще бъде променен маршрутът на линиите на обществения транспорт, които преминават през участъка, за което гражданите ще бъдат уведомени допълнително.