Варненци са предупредени: Затварят за близо час край този символ на града
© Varna24.bg
На 15 август от 9:30 ч. до приключване на мероприятието (около 11:00 часа) ще се преустанови движението на автомобили на площад "Св. Св. Кирил и Методий“ (пред катедралния храм).
В интервала от 10:00 ч. до около 11:00 ч. затворени за движение ще бъдат още:
- Бул. "Мария Луиза" - в частта от пл. "Св. Св. Кирил и Методий" до кръстовището с ул. "Шипка";
- Бул. "Владислав Варненчик" - в отсечката от кръстовището с бул. "Съборни" до пл. "Св. Св. Кирил и Методий";
- Бул. "Христо Ботев" - от кръстовището с ул. "Кракра" до кръстовището с ул. "Бачо Киро".
Ограничението не се отнася за автобусите на "Градския транспорт“.
