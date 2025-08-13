Във връзка с честването на Деня на Варна - Свето Успение Богородично - 15 август и ритуала по издигане на флага на града се въвежда временна организация на движението в централната част.На 15 август от 9:30 ч. до приключване на мероприятието (около 11:00 часа) ще се преустанови движението на автомобили на площад "Св. Св. Кирил и Методий“ (пред катедралния храм).В интервала от 10:00 ч. до около 11:00 ч. затворени за движение ще бъдат още:- Бул. "Мария Луиза" - в частта от пл. "Св. Св. Кирил и Методий" до кръстовището с ул. "Шипка";- Бул. "Владислав Варненчик" - в отсечката от кръстовището с бул. "Съборни" до пл. "Св. Св. Кирил и Методий";- Бул. "Христо Ботев" - от кръстовището с ул. "Кракра" до кръстовището с ул. "Бачо Киро".Ограничението не се отнася за автобусите на "Градския транспорт“.