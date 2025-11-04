Варненци са предупредени за 7 ноември
Решението за премахване на опасните дървета е взето след обстоен експертен оглед с резистограф и фитосанитарна оценка, извършени от специализирани ландшафтни архитекти и експерти по озеленяване в края на юни 2025 г. В рамките на обследването бяха прегледани общо 137 дървета, като за 32 от тях се констатира, че са в критично състояние – с гнилостни процеси, наличие на дървесни гъби и други признаци на загуба на биологична стабилност, които създават риск за гражданите. Още на 2 юли 2025 г. бяха премахнати първите 5 опасни дървета, припомнят от кметство "Одесос“.
В съответствие с ангажимента на Община Варна за устойчиво развитие и запазване на зелената система, в Градската градина ще бъдат засадени 77 нови дървета – от вида гинко билоба – като компенсационна мярка за премахнатите. Всички дейности ще се извършват под стриктен контрол от страна на експертите от район "Одесос“, с гаранционен срок за компенсаторното озеленяване от две години. При необходимост ще бъде осигурена подмяна на растенията в рамките на гаранцията.
Община Варна благодари на гражданите за проявеното разбиране и търпение по време на изпълнението на дейностите. Целта на предприетите мерки е осигуряване на безопасността, подобряване на естетическата среда и устойчивото развитие на зелените площи в града.
