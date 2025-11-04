На 7 ноември 2025 г. (петък) при подходящи метеорологични условия ще бъдат премахнати 5 опасни и сухи дървета от вида софора в Градската градина, зад ДТ "Стоян Бъчваров“, информираха експерти от варненския район "Одесос“. Изпълнението на дейности по санитарно прочистване и обновяване на дървесната растителност на територията на парковото пространството е в изпълнение заповед на кмета на Варна и ще бъде извършено от специализирана фирма за резитби.Решението за премахване на опасните дървета е взето след обстоен експертен оглед с резистограф и фитосанитарна оценка, извършени от специализирани ландшафтни архитекти и експерти по озеленяване в края на юни 2025 г. В рамките на обследването бяха прегледани общо 137 дървета, като за 32 от тях се констатира, че са в критично състояние – с гнилостни процеси, наличие на дървесни гъби и други признаци на загуба на биологична стабилност, които създават риск за гражданите. Още на 2 юли 2025 г. бяха премахнати първите 5 опасни дървета, припомнят от кметство "Одесос“.В съответствие с ангажимента на Община Варна за устойчиво развитие и запазване на зелената система, в Градската градина ще бъдат засадени 77 нови дървета – от вида гинко билоба – като компенсационна мярка за премахнатите. Всички дейности ще се извършват под стриктен контрол от страна на експертите от район "Одесос“, с гаранционен срок за компенсаторното озеленяване от две години. При необходимост ще бъде осигурена подмяна на растенията в рамките на гаранцията.Община Варна благодари на гражданите за проявеното разбиране и търпение по време на изпълнението на дейностите. Целта на предприетите мерки е осигуряване на безопасността, подобряване на естетическата среда и устойчивото развитие на зелените площи в града.