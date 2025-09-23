От сряда – 24 септември, се затваря за движение пътят кв. "Аспарухово“ – кв. "Галата“ в участъка от Карантината до У-образното кръстовище за кв. "Галата“. Участъкът ще бъде затворен в часовия диапазон от 8:30 ч. до 17:30 ч. с цел срочното приключване на строително-ремонтните дейности на обекта, съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна.Ще бъде осигурен достъп на автомобили със специален режим на движение, както и на живущите.Община Варна призовава гражданите да използват алтернативния маршрут през местност "Боровец“.