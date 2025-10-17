"Не казвай хоп, преди да си скочил! Тази българска поговорка може нагледно да се види във Варна“, пишат читатели наМежду двете снимки, които изпратиха, има 24 дни разлика. Лявата е взета от Фейсбук профила на район "Одесос“, а дясната е правена днес.Нашите читатели поясняват, че в страницата в социалната мрежа на районното кметство пише: "Утре, 24 септември, /сряда/ от 10.00 до 12.00 ч. ще бъде извършено отсичане по заповед на 2 броя сухи липи - на ул. "П. Каравелов" с ул. "Македония" и на ул. "П. Каравелов" №30. Опасните дървета ще бъдат отстранени от служители на отдел "Дейности по защита на населението" към Дирекция УСКОР на община Варна в присъствието на еколози от район "Одесос".Поставени са информационни съобщения за акцията.Автомобилите, които възпрепятстват извършването на дейността, ще бъдат принудително отстранявани.“"Дървото обаче е там. Посочената дата е 24 септември, но не е пояснено коя година! Но щом пише сряда, то това може да се отнася и за 2031 година“, язвително пишат варненци и се маят, защо трябва да се обещава нещо, което явно още тогава е било ясно, че няма да се случи. Питат и защо след като дървото не е било премахнато, поне не е съобщено за причината.