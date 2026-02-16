Варненци се оплакват от оскъпяване на стоки и услуги заради еврото
©
Комисията за защита на потребителите отчита спад на постъпилите жалби и сигнали. Общият им брой за отчетната седмица е 89, с 34 по-малко.
- 5 от тях са препратени по компетентност към други държавни органи,
- 62 са обектите, които са били проверени в рамките на изминалата седмица, а по всички жалби и сигнали се предприемат контролни действия.
- Преобладаващи са жалбите за завишени цени.
- Има 8 жалби, които касаят междуфирмени и гражданско правни отношения,
- Като неоснователни са били определени 22 от сигналите,
- 149 потребители, подали сигнали и жалби са получили отговор от КЗП.
Данните на Териториална дирекция на НАП – Варна, която извършва проверки на територията областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна към 13.02.2026:
- За последната седмица постъпилите сигнали по ЗВЕРБ са 65, а общият им брой от началото на годината е 545,
- Приключили са 1049 проверки, като 279 от тях са били през отчетната седмица.
- Общият брой на актовете за установяване на административно нарушение (АУАН) от 1 януари е 125, 22 от които са наложени през отминалата седмица,
- С едно повече са наказателните постановления, чийто общ брой вече е 19,
- Размерът на наложените глоби във всички 7 области, проверявани от ТД НАП – Варна само за последната седмица е 12 000 евро, а от началото на годината общият размер на глобите възлиза на 56 999 евро,
През седмицата 9 - 13 февруари 2026 година в ОД на МВР – Варна, в ОДБХ – Варна и в ТД Митница Варна не са постъпвали и не са били регистрирани сигнали за нарушения по въвеждане на еврото на територията на област Варна.
Няма сигнали за нарушения и в 12-те общини на област Варна, където има създадена организация и упълномощени служители за приемане на жалби и сигнали, свързани с приемане на еврото.
Още по темата
/
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
15.02
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евробанкноти са образувани във Варна
15.02
Гуверньорът на БНБ: С нарастването на доходите цените в сектора на услугите, имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
13.02
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап, белязан от по-високи изисквания
12.02
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
11.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ретро Музея във Варна: Поклонението на Цветан Атанасов ще се съст...
14:20 / 15.02.2026
Мъжът, врязал се с колата си в подлез във Варна, отказал проба за...
12:34 / 15.02.2026
Авария оставя един квартал във Варна без вода днес
10:29 / 15.02.2026
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евроба...
08:40 / 15.02.2026
Предупреждение за дъжд и вятър днес във Варна
08:34 / 15.02.2026
Обявиха двойка на годината във Варненския зоопарк
15:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.