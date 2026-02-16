Резултатите от провеждания механизъм за наблюдение и контрол във връзка с въвеждане на еврото показват, че през отминалата седмица все по-малко са сигналите и жалбите за нарушения. Ето какво отчитат институциите които са част от Областния координационен център - Варна:Комисията за защита на потребителите отчита спад на постъпилите жалби и сигнали. Общият им брой за отчетната седмица е 89, с 34 по-малко.- 5 от тях са препратени по компетентност към други държавни органи,- 62 са обектите, които са били проверени в рамките на изминалата седмица, а по всички жалби и сигнали се предприемат контролни действия.- Преобладаващи са жалбите за завишени цени.- Има 8 жалби, които касаят междуфирмени и гражданско правни отношения,- Като неоснователни са били определени 22 от сигналите,- 149 потребители, подали сигнали и жалби са получили отговор от КЗП.Данните на Териториална дирекция на НАП – Варна, която извършва проверки на територията областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна към 13.02.2026:- За последната седмица постъпилите сигнали по ЗВЕРБ са 65, а общият им брой от началото на годината е 545,- Приключили са 1049 проверки, като 279 от тях са били през отчетната седмица.- Общият брой на актовете за установяване на административно нарушение (АУАН) от 1 януари е 125, 22 от които са наложени през отминалата седмица,- С едно повече са наказателните постановления, чийто общ брой вече е 19,- Размерът на наложените глоби във всички 7 области, проверявани от ТД НАП – Варна само за последната седмица е 12 000 евро, а от началото на годината общият размер на глобите възлиза на 56 999 евро,През седмицата 9 - 13 февруари 2026 година в ОД на МВР – Варна, в ОДБХ – Варна и в ТД Митница Варна не са постъпвали и не са били регистрирани сигнали за нарушения по въвеждане на еврото на територията на област Варна.Няма сигнали за нарушения и в 12-те общини на област Варна, където има създадена организация и упълномощени служители за приемане на жалби и сигнали, свързани с приемане на еврото.