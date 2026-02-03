Варненци се събират в подкрепа на детската хирургия в Окръжна болница
Това става ясно от събитие във Фейсбук. Поканени са всички, които са против закриването на детската хирургия. Припомняме, че вчера стана ясно, че тя ще затвори на 1 март.
Събирането ще се проведе в двора на МБАЛ Св. Анна – Варна. Такова ще има и пред Министерството на здравеопазването в София.
Един от най-дейните в подкрепа на клиниката е Владислав Николов – "моторът“ на благотворителната кампания "Аз вярвам и помагам“.
Той пише във Фейсбук (публикуваме текста му без редакторска намеса):
Не се търпи! Споделяйте! С нас ли сте?? Нека се обединим като общество в името на децата!!!
Във връзка със затварянето на детска хирургия в МБАЛ Св. Анна Варна (и не само) Ви споделяме, че организираме събиране още тази седмица в четвъртък 05.02.2026 г. (05 Февруари 2026 г.) от 17:30 ч. в двора на болницата пред главният вход (до ЯМР)!
Очакваме Ви! Очакваме Ви! Трябва да сме заедно!
Създадох първата в България кампания за събиране на капачки в помощ на недоносените бебета azviarvamipomagam.bg преди 11 години в град Варна за да помагаме и подкрепяме лекарите, но вече не е достатъчно! Трябва ни държава! Вече не се издържа!
Подадох официално уведомление в Община Варна за събитието, молим Ви да споделите и ще се радваме, който да дойдете заедно със своите близки и деца за да покажем, че това не може да продължава така! Не може да се затварят отделение след отделение, болница след болница!!!
В отделението по детска хирургия работят хора с над 30 години стаж, които са помогнали, оперирали и спасили хиляди бебета и деца от 0 г. до 18 г. от Варна, Бургас, Шумен, Силистра, Русе, Добрич, Разград, Търговище и къде ли не, а след броени дни ще бъде затворено... Затворено!!! Разбирате ли??? Затворено???
В последните дни получаваме хиляди коментари, съобщения и обаждания от семейства, които плачат със сълзи от случващото се и които боготворят д-р Румен Христов, д-р Galin Hristov, д-р Кирил Лозанов, д-р Pavlo Slavov, д-р Stanislav Sukov, главна сестра Дора Василева и всички техни колеги, които не може да отбележим! Хора, които не работят, а преживяват всеки един ден, всеки един час, всяка една минута, всеки един случай, всеки един пациент, бебе без стомашна стена или дете за неприятна и трудна операция.
Събитието е в подкрепа на лекарите, медицински сестри и всички специалисти, които спасяват животи! Нашите животи! Животите на нашите деца! Децата на България! Бъдещето на България!
Трябват ни действия и реална промяна! Трябва ни морал!
Правим огромна организация заедно с още няколко големи организации в цяла България и споделяме, че по същото време ще има организирано събитие и пред Министерството на Здравеопазването в град София, но повече подробности ще публикуваме след малко тук на страницата ни Аз Вярвам и Помагам!
Продължаваме обединени за децата на България!
Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" е създадена през 1970 година, по идея на д-р Ялтънков. Намира се на първия етаж на Хирургичния блок и се състои от стационар и Детски хирургичен приемно-консултативен кабинет. В отделението се лекуват деца на възраст до 18 години от регионите Варна, Бургас, Добрич, Русе, Разград, Шумен, Силистра.
