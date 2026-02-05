Варненци се включиха в акция по кръводаряване
Организатори на акцията са Районният център по трансфузионна хематология със съдействието на Община Варна. Тя се провежда за поредна година под мотото "Капка любов“ – символично в навечерието на празниците на любовта и виното – Св. Валентин и Трифон Зарезан. Медицински екипи ще бъдат на място през целия ден, за да съдействат на доброволците.
Припомняме, че кръв може да дарят включат всички граждани в добро здравословно състояние. Всеки кръводарител ще получи подкрепително-тонизираща храна, както и служебна бележка за ползване на отпуск по чл. 157 от Кодекса на труда – за деня на прегледа и кръводаряването и за още един ден след него.
Лекарите напомнят, че кръв могат да даряват хора на възраст между 18 и 65 години, с тегло над 50 килограма, които не приемат медикаменти. Изключение се допуска за хората на терапия за високо кръвно налягане, ако не са приели лекарството преди манипулацията. При наличие на татуировки е необходимо да са изминали поне 6 месеца от последното татуиране. Мъжете могат да даряват кръв до пет пъти годишно, а жените – до четири, като между две кръводарявания трябва да има минимум два месеца.
