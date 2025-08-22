Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Виждате ли опасността? Не - защото е невидима, а това я превръща в изключително опасна и е въпрос на дни да стане беля - или колоездач, или спортист, излязъл за джогинг, да се претрепе!". Това пишат читатели на Varna24.bg, които изпратиха снимката.

Тя е от пешеходната зона на бул. "Приморски" - между яхтата Bulcon Star и пресечката с улица "Цар Иван Шишман".

Преди седмици там завърши ремонт. Покрай него е разкрита старина - част от старата османска крепост. Сложен е и знак, но така, че е невидим, нито денем, нито нощем.

Дори и да не е велосипедист или бягащ за здраве човек, то почти всеки няма да я види и ще се удари в нея.

"Хубава работа, ама българска - можеше да се предвиди това и тази табела, която иначе е полезна, тъй като показва богатата история на Варна, да бъде монтирана по-адекватно - особено когато има завой", коментират нашите читатели.