Варненци също протестират срещу агресията над животни
В морската столица хората се събраха пред Съдебната палата, съобщи NOVA. Протестиращите настояха за спиране на агресията над животни и поискаха справедливост и ефективни присъди за всеки който упражнява насилие.
Според съорганизатор на протеста във Варна - Стефан Курдов, необходими са сериозни промени в Наказателния кодекс - които да водят до ефективни присъди за насилието над животни.
