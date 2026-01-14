Дирекция "Местни данъци“ към Община Варна информира гражданите, че вече могат да заплащат данъка върху превозните средства за 2026 година. Задължението се внася на две равни вноски – до 30 юни 2026 г. и до 31 октомври 2026 г. Гражданите, които в срок до 30 април 2026 г. предплатят данъка за цялата година, ползват отстъпка в размер на 5%.На касите на дирекция "Местни данъци“, разположени на следните адреси:- бул. "Сливница“ №191 (сграда на Изчислителен център);- бул. "Ген. Колев“ №92 (сграда на район "Приморски“);- бул. "Осми приморски полк“ №43 (Информационен център на Община Варна);- ул. "Народни будители“ №2 (район "Аспарухово“);- кв. "Виница", сграда на кметство "Приморски“.Работно време за всички каси: 09:00 – 17:30 ч.Чрез виртуален ПОС терминал с ПИН код на сайта на Община Варна;"Централна кооперативна банка“, "Банка ДСК“, "Юробанк България“, "Уникредит Булбанк“, "Изипей“, "Фаст Пей ХД“;"Български пощи“ ЕАД;Чрез системата за онлайн плащания на ТФС – (www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС);Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП (https://inetdec.nra.bg/);По Интернет, чрез www.ePay.bg;През дигиталния портфейл iCard (icard.com);Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна:“ЦКБ" АД – КЛОН ВАРНАIBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00Код за вид плащане: 44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви върху него;Информация за размера на дължимите суми може да бъде получена:- на гише "Информация“ в дирекция "Местни данъци“, бул. "Сливница“ №191;- на телефон 052/820-905;- на интернет страницата на Община Варна – www.varna.bg.