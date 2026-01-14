Варненци вече могат да заплащат данък МПС, за първите има и отстъпка
Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:
На касите на дирекция "Местни данъци“, разположени на следните адреси:
- бул. "Сливница“ №191 (сграда на Изчислителен център);
- бул. "Ген. Колев“ №92 (сграда на район "Приморски“);
- бул. "Осми приморски полк“ №43 (Информационен център на Община Варна);
- ул. "Народни будители“ №2 (район "Аспарухово“);
- кв. "Виница", сграда на кметство "Приморски“.
Работно време за всички каси: 09:00 – 17:30 ч.
Чрез виртуален ПОС терминал с ПИН код на сайта на Община Варна;
"Централна кооперативна банка“, "Банка ДСК“, "Юробанк България“, "Уникредит Булбанк“, "Изипей“, "Фаст Пей ХД“;
"Български пощи“ ЕАД;
Чрез системата за онлайн плащания на ТФС – (www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС);
Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП (https://inetdec.nra.bg/);
По Интернет, чрез www.ePay.bg;
През дигиталния портфейл iCard (icard.com);
Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна:
“ЦКБ" АД – КЛОН ВАРНА
IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00
Код за вид плащане: 44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви върху него;
Информация за размера на дължимите суми може да бъде получена:
- на гише "Информация“ в дирекция "Местни данъци“, бул. "Сливница“ №191;
- на телефон 052/820-905;
- на интернет страницата на Община Варна – www.varna.bg.
