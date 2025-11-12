Абсолютна колизия сътвориха за новата Зелена зона във Варна. Това става ясно от писмо на читатели на, които аргументират думите си със снимков материал.Тъй като тя все още не функционира, те се надяват проблемът да бъде решен, макар че са категорични, че такива несъотвествия ще има и по другите подзони на бъдещата Зелена зона, защото подобни казуси се виждат и в Синята зона.Снимките са от улица "Три уши“. Тя е тясна и еднопосочна. На кръстовището с "Кракра“ първата очертана клетка е в непосредствена близост до пешеходната пътека, въпреки че такава не е изрисувана, то тя съществува. Освен това няма как автомобил да направи безпроблемна маневра, ако там има паркирано друго возило.По-надолу по улицата – на кръстовището с "Веслец“, очертаното паркомясто е след знака. Така обаче се нарушава законовото разстояние за спиране и паркиране от пешеходните пътеки.От информация в сайта на МВР разбираме, че: Пешеходната пътека е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена за преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение.До тук беше лесното. Това го знаят повечето шофьори и пешеходци. Не малък процент от тях знаят и че е забранено спирането или паркирането върху пешеходна пътека (друг е въпроса, колко го спазват). Проблемът обаче идва, когато даден водач на моторно превозно средство е спипан от органите на реда, че е спрял или паркирал возилото си на определено разстояние от начертана пешеходна пътека. Тогава той е "награден" с глоба, защото колата му се намира на по-малко от 5 метра от маркировката. И трябва да си плати за дяволията, както казват старите българи.