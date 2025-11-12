Варненци видяха пореден проблем със Зелената зона
Тъй като тя все още не функционира, те се надяват проблемът да бъде решен, макар че са категорични, че такива несъотвествия ще има и по другите подзони на бъдещата Зелена зона, защото подобни казуси се виждат и в Синята зона.
Снимките са от улица "Три уши“. Тя е тясна и еднопосочна. На кръстовището с "Кракра“ първата очертана клетка е в непосредствена близост до пешеходната пътека, въпреки че такава не е изрисувана, то тя съществува. Освен това няма как автомобил да направи безпроблемна маневра, ако там има паркирано друго возило.
По-надолу по улицата – на кръстовището с "Веслец“, очертаното паркомясто е след знака. Така обаче се нарушава законовото разстояние за спиране и паркиране от пешеходните пътеки.
От информация в сайта на МВР разбираме, че: Пешеходната пътека е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена за преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение.
До тук беше лесното. Това го знаят повечето шофьори и пешеходци. Не малък процент от тях знаят и че е забранено спирането или паркирането върху пешеходна пътека (друг е въпроса, колко го спазват). Проблемът обаче идва, когато даден водач на моторно превозно средство е спипан от органите на реда, че е спрял или паркирал возилото си на определено разстояние от начертана пешеходна пътека. Тогава той е "награден" с глоба, защото колата му се намира на по-малко от 5 метра от маркировката. И трябва да си плати за дяволията, както казват старите българи.
