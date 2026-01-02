Варненци все още избягват да плащат в евро, споделиха търговци пред репортер на. По думите им, хората все още разплащат в български лев или с карта."Дори нямам евро все още, вероятно ще изтегля в първите работни дни", сподели мъж и призна, че не бърза да мине на евро. "Предстои ми да плащам наем, затова. Ще плащам с карта. Много по-лесно ми е", допълни той. И днес пред валутните бюра във Варна си извиха опашки от чакащи да обменят пари.