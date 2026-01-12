Варненци за пример: Ученици и родители събраха над 17 000 лв. за отделението по неонатология
©
Ето какво съобщиха от АГ болница "Проф. д-р Димитър Стаматов":
БЛАГОДАРНОСТ
Скъпи учители, ученици, родители, приятели,
От сърце благодарим на всички Вас, които се включихте в коледния базар с кауза на ОУ "Черноризец Храбър" гр. Варна
"Глътка въздух – спасен живот“!
С вашата щедрост, труд, творчество и доброта успяхте да съберете 17 130 лв., които са дарени в подкрепа на отделението по неонатология към СБАГАЛ "Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна, за подмяна на жизненоважна медицинска газова система.
Тази сума не е просто цифра – тя е надежда, грижа и шанс за живот. Благодарение на Вас, най-малките и най-уязвими деца ще получат по-добри условия за лечение, сигурен мониторинг и подкрепа в първите си мигове живот.
Коледа наистина е време на светлина, доброта и чудеса – и вие доказахте, че когато сме заедно, можем да ги сътворим!
Благодарим ви, че отворихте сърцата си и превърнахте доброто в действие!
Нека светлината на тази кауза остане с нас и през цялата година!
