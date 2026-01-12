Универсалната, общочовешка истина: "По делата им ще ги познаете" (Матей 7:20) беляза Варна. Инициатори са ученици и родители от ОУ "Черноризец Храбър“, които със страхотен жест показаха, че доброто съществува. В кампания те събраха 17 130 лева за отделението по неонатология на АГ болница – Варна.БЛАГОДАРНОСТСкъпи учители, ученици, родители, приятели,От сърце благодарим на всички Вас, които се включихте в коледния базар с кауза на ОУ "Черноризец Храбър" гр. Варна"Глътка въздух – спасен живот“!С вашата щедрост, труд, творчество и доброта успяхте да съберете 17 130 лв., които са дарени в подкрепа на отделението по неонатология към СБАГАЛ "Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна, за подмяна на жизненоважна медицинска газова система.Тази сума не е просто цифра – тя е надежда, грижа и шанс за живот. Благодарение на Вас, най-малките и най-уязвими деца ще получат по-добри условия за лечение, сигурен мониторинг и подкрепа в първите си мигове живот.Коледа наистина е време на светлина, доброта и чудеса – и вие доказахте, че когато сме заедно, можем да ги сътворим!Благодарим ви, че отворихте сърцата си и превърнахте доброто в действие!Нека светлината на тази кауза остане с нас и през цялата година!