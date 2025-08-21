"Ремонтът на улица "Младежка" трябваше да е към края си!". Това пишат кратко варненци. От снимката е видно, че строително-монтажните дейности вървят изключително бавно, което изнервя живеещите в района.Преди близо месец от Общината обявиха, че все още не може да се каже кога ще е крайният пусков срок за "Младежка".Припомняме, че от 17 март улица "Младежка" бе затворена за ремонт. Проектът бе планиран в четири етапа – от бул. "Република“ до ул. "Тихомир“ с обща продължителност 149 дни (5 месеца). По нея бяха положени два водопровода, както и изградена канализация.За да бъде завършена, тя трябва да бъде цялостно преасфалтирана, с нова тротоарна настилка и ново улично осветление.