"Ето така се асфалтира във България. Улица "Крушунски водопади", не скри възмушението си варненец след поредния ремонт. Улицата се намира в местността  Манастирски рид.

А жителите на района се шегуват:

"По - скоро тази улица трябва да се нарече Крокодилска! Изобразили го във формата на крокодил! Има и много такива - форми на Балкан, Океан, Остров и т.н.! Гения на Българското пътно инженерство!!"

"Хай да ви е честито. И да почерпите ей!"

"То това е черновата работа, после ще до довършат!"

 