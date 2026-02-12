Сподели close
Поредна улица без настилка и в окаяно състояние показа варненец. По думите му това е положението след ВиК-ремонт. А човекът на крие гнева си:

"Въпрос към варненци, колко още ще трябва да търпим последствията от "грандиозния" проект на ВиК и Общината и техните подизпълнители?! Положиха канализационните си тръби, но не възстановиха настилките на улиците, по точно ги възстановиха, но с абсурдно качество... И ето последствията, които ние данъкоплатците се налага да търпим..."

Той публикува снимки от улицата, на която живее.

"Та, питам, кога ще се създаде комисия, която да обходи, разгледа улиците по които е работено и да излезе със становище по въпроса....Кога? Лятото прахоляци, зимата калища, това ли трябва да търпим ? До кога ?"

 

 

 

 

 

 