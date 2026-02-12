Поредна улица без настилка и в окаяно състояние показа варненец. По думите му това е положението след ВиК-ремонт. А човекът на крие гнева си:"Въпрос към варненци, колко още ще трябва да търпим последствията от "грандиозния" проект на ВиК и Общината и техните подизпълнители?! Положиха канализационните си тръби, но не възстановиха настилките на улиците, по точно ги възстановиха, но с абсурдно качество... И ето последствията, които ние данъкоплатците се налага да търпим..."Той публикува снимки от улицата, на която живее."Та, питам, кога ще се създаде комисия, която да обходи, разгледа улиците по които е работено и да излезе със становище по въпроса....Кога? Лятото прахоляци, зимата калища, това ли трябва да търпим ? До кога ?"