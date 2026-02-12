Варненец: Да се създаде комисия, която да обходи улиците, по които е работено и да излезе със становище по въпроса
©
"Въпрос към варненци, колко още ще трябва да търпим последствията от "грандиозния" проект на ВиК и Общината и техните подизпълнители?! Положиха канализационните си тръби, но не възстановиха настилките на улиците, по точно ги възстановиха, но с абсурдно качество... И ето последствията, които ние данъкоплатците се налага да търпим..."
Той публикува снимки от улицата, на която живее.
"Та, питам, кога ще се създаде комисия, която да обходи, разгледа улиците по които е работено и да излезе със становище по въпроса....Кога? Лятото прахоляци, зимата калища, това ли трябва да търпим ? До кога ?"
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" в посока Варна е възс...
18:47 / 11.02.2026
Отчитат ръст на обявите за работа във Варна
13:23 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
11:48 / 11.02.2026
Колко е средната заплата във Варна?
12:17 / 11.02.2026
Важно: Влакове от Варна с нов маршрут от днес
08:34 / 11.02.2026
Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
21:42 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.