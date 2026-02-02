Варненец: Дори до общината не е почистено от снега
© П.Иванов
"Булевард "Мария Луиза" днес! Общината с непочистени стълбища. Автобусните спирки необезопасени, улиците необработени...
Варна! Морска столица на България! Варна курортен град! Варна - университетски град! (Но не и през зимата)", пише Иванов, а на публикуваните от него кадри ясно се вижда, че централната част не е почистена, дори е в района на общината,
Хора подчертават, че застудяването е снеговалежът бяха предвидени от метеоролози още преди седмица и недоумяват, че едва 2-3 пръстта сняг доведоха до такъв хаос.
Актуални теми
Стефанов 24
преди 1 ч. и 56 мин.
Нещо адмиинстрацията на "великия" кмет за поден път си ус.а! Къде са сега неговите лакеи и подържниците МУ?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.