Сградата на Община Варна е с непочистени стъпала, сигнализира мъж в мрежата."Булевард "Мария Луиза" днес! Общината с непочистени стълбища. Автобусните спирки необезопасени, улиците необработени...Варна! Морска столица на България! Варна курортен град! Варна - университетски град! (Но не и през зимата)", пише Иванов, а на публикуваните от него кадри ясно се вижда, че централната част не е почистена, дори е в района на общината,Хора подчертават, че застудяването е снеговалежът бяха предвидени от метеоролози още преди седмица и недоумяват, че едва 2-3 пръстта сняг доведоха до такъв хаос.