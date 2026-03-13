Сподели close
Читател на Varna24.bg ни сигнализира за голямо задръстване на ул. "Девня".

По думите му посока ЖП гара Варна има голяма тапа, а предвижването става изключително бавно. Той съветва районът да се избягва.

Задръстването е до кръговото, казва още варненцът.