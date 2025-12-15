Варненец: Когато утре вие галеници захленчите по дребни битови глезотии, спомнете си за Роберт! И го пазете на пътя!
© Валентин Тузсузов Атин
Вижте разказа на Валентин:
Разминах го по изкачването на Аспарухов мост. Пределно усилие беше изписано на лицето му, въртеше с ръце педалите със Сизифовски стоицизъм. Беше стресираща гледка как коли и камиони профучават на педя от него...
Успях да намеря нощния му бивак. Домът му е 50-еврова палатчица. Тогава видях подпрените патерици, с ампутирани крака е. Заговорих го:
-Българите сме ужасно нетолерантни хора и особено като шофьори. Пази се!
- Преживях го на няколко пъти откак влязох в България. Все пак не вярвам че сте толкова лоши, може би носите своите лични проблеми на пътя...
- Кажи ми от какво имаш нужда? Топъл душ, храна, пералня, пари, информация?
- Благодаря, имам си всичко това! (кимва към ремаркенцето) От седем години живея по този начин.
Роберт не е просто поредният аскет авантюрист. Той е планетянин който величествено еволюира но наобратно - към изконните умения и борби за оцеляване на homo sapiens. За него всяка минута от живота който е избрал е някакво усилие. Роберт живее своята изстрадана свобода в антиподите на цивилизацията и охолството.
И как само я живее!
Когато утре вие галеници захленчите по дребни битови глезотии, спомнете си за Роберт! И го пазете на пътя!
PS. Сутринта имам уговорка за среща с термос добро кафе. Поне това успях да го убедя да приеме. За мен ще е изключителна чест...
