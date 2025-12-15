Варненец разказа в нета за една обикновена среща в Аспарухово. Може би и вие сте го видяли ако сте били в района на плажа. Малкият му бивак. Но кой е той? И защо спи там?Разминах го по изкачването на Аспарухов мост. Пределно усилие беше изписано на лицето му, въртеше с ръце педалите със Сизифовски стоицизъм. Беше стресираща гледка как коли и камиони профучават на педя от него...Успях да намеря нощния му бивак. Домът му е 50-еврова палатчица. Тогава видях подпрените патерици, с ампутирани крака е. Заговорих го:-Българите сме ужасно нетолерантни хора и особено като шофьори. Пази се!- Преживях го на няколко пъти откак влязох в България. Все пак не вярвам че сте толкова лоши, може би носите своите лични проблеми на пътя...- Кажи ми от какво имаш нужда? Топъл душ, храна, пералня, пари, информация?- Благодаря, имам си всичко това! (кимва към ремаркенцето) От седем години живея по този начин.Роберт не е просто поредният аскет авантюрист. Той е планетянин който величествено еволюира но наобратно - към изконните умения и борби за оцеляване на homo sapiens. За него всяка минута от живота който е избрал е някакво усилие. Роберт живее своята изстрадана свобода в антиподите на цивилизацията и охолството.И как само я живее!Когато утре вие галеници захленчите по дребни битови глезотии, спомнете си за Роберт! И го пазете на пътя!PS. Сутринта имам уговорка за среща с термос добро кафе. Поне това успях да го убедя да приеме. За мен ще е изключителна чест...