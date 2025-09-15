ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненец: Няма място за паркиране и по дърветата ще се паркира след години
Жената написа лаконично:
"Докъде стигна наглостта... Няма зелена площ, няма нищо!"
Снимката отново повдигна един от сериозните проблеми на Варна, а именно липсата на паркоместа в много от районите на града. Според голяма част от коментиралите проблемът се дължи на презастрояването на морската столица.
"То не останаха вече и зелени площи. Всяка поляна - сграда. Няма нормални улици, няма зелени площи, прахоляк и боклук."
"Още по-зле ще става за съжаление. Строителство, строителство, а няма никъде място за паркиране. И по дърветата ще се паркира след години."
