Варненка повдигна в мрежата много важен въпрос, а именно проблема с паркирането. Тя публикува снимка от района, в който живее, а на снимката се виждат два автомобила паркирани в зелените площи. Жената уточни, че мястото, на което е направила кадъра е спирка "Трети март" във "Възраждане"."Докъде стигна наглостта... Няма зелена площ, няма нищо!"Снимката отново повдигна един от сериозните проблеми на Варна, а именно липсата на паркоместа в много от районите на града. Според голяма част от коментиралите проблемът се дължи на презастрояването на морската столица."То не останаха вече и зелени площи. Всяка поляна - сграда. Няма нормални улици, няма зелени площи, прахоляк и боклук.""Още по-зле ще става за съжаление. Строителство, строителство, а няма никъде място за паркиране. И по дърветата ще се паркира след години."