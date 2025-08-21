Варненец избухне гневно в мрежата. Повод бе поредна вандалска проява в Морската градина.Нов вандалски акт - днес, 21.08.2025г. сутринта в Морската градина, по алеята над Паметника на граничарите бяха прекършени 5 от посадените преди няколко години японски вишни.Предлагам цялата Морска градина да бъде защитена с ограда, а влизането да става през 1 или 2 врати, срещу такса, които вечер да се заключват и да има охрана. Не може заради няколко вандали 360000 души да загубят единственото място за разтоварване.Също смятам, че трябва да се забрани яденето и пиенето по тревните площи, както и преспиването по пейките (което вече е факт и в града).