ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненец: Предлагам Морската градина да бъде защитена с ограда, а вечер да се заключва и да има охрана
©
Публикуваме разказа на мъжа без редакторски промени от страна на Vanrna24.bg:
Нов вандалски акт - днес, 21.08.2025г. сутринта в Морската градина, по алеята над Паметника на граничарите бяха прекършени 5 от посадените преди няколко години японски вишни.
Предлагам цялата Морска градина да бъде защитена с ограда, а влизането да става през 1 или 2 врати, срещу такса, които вечер да се заключват и да има охрана. Не може заради няколко вандали 360000 души да загубят единственото място за разтоварване.
Също смятам, че трябва да се забрани яденето и пиенето по тревните площи, както и преспиването по пейките (което вече е факт и в града).
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Плажовете по Черноморието опустяха
12:24 / 19.08.2025
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.