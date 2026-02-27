Варненец алармира медията ни за сериозен проблем, а именно рушаща се пътна отсечка в района на крайезерния път III-2008 край Варна. По думите му пътят поставя в риск както безопасността на движението, така и нормалната работа на десетки фирми в Западната промишлена зона. Той допълва, че са подадени многократни сигнали до Община Варна още от 2023 г., но до момента реални действия не са предприети.След интензивните валежи през последните месеци състоянието на пътя се е влошило драстично. Образуват се дълбоки локви, а калта се разнася върху основното пътно платно, превръщайки участъка в потенциално опасна зона за движение.Отводнителните канавки са запушени, което допълнително увеличава риска от пътнотранспортни произшествия. Въпреки че фирмите в района в продължение на години влагат собствени средства, за да поддържат минимална проходимост, проблемът остава извън техния контрол. Според тях отговорите на общинската администрация се свеждат до формални обяснения - липса на бюджет, бъдещо планиране, предстоящи проекти и доклади, които така и не водят до реални действия.Сигнали са подавани и от граждани до Агенция "Пътна инфраструктура", ВИК и Община Варна, като случаят е бил препратен и към РИОСВ-Варна. При извършена проверка е установено, че фирмите в района не са причинители на замърсяването, което окончателно изключва всякакви опити за прехвърляне на отговорността върху бизнеса.Въпреки това институционалната реакция остава символична, а рискът от сериозен инцидент расте с всеки изминал ден. Настоящата ситуация повдига сериозни въпроси за отговорността на местната власт и управлението на критична инфраструктура. Липсата на своевременни мерки вече не е просто административен пропуск, а реална заплаха за безопасността на гражданите и нормалното функциониране на икономическата дейност в района.Бизнесът и гражданите настояват за незабавни действия, ясен ангажимент и конкретен срок за решаване на проблема, преди бездействието да доведе до тежък инцидент с материални щети, човешки здраве и живот.