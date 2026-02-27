Варненец: Разрушен път край Варна излага на риск човешки животи и блокира бизнеса - институциите бездействат от години
Публикуваме писмото без редакторски промени:
След интензивните валежи през последните месеци състоянието на пътя се е влошило драстично. Образуват се дълбоки локви, а калта се разнася върху основното пътно платно, превръщайки участъка в потенциално опасна зона за движение.
Отводнителните канавки са запушени, което допълнително увеличава риска от пътнотранспортни произшествия. Въпреки че фирмите в района в продължение на години влагат собствени средства, за да поддържат минимална проходимост, проблемът остава извън техния контрол. Според тях отговорите на общинската администрация се свеждат до формални обяснения - липса на бюджет, бъдещо планиране, предстоящи проекти и доклади, които така и не водят до реални действия.
Сигнали са подавани и от граждани до Агенция "Пътна инфраструктура", ВИК и Община Варна, като случаят е бил препратен и към РИОСВ-Варна. При извършена проверка е установено, че фирмите в района не са причинители на замърсяването, което окончателно изключва всякакви опити за прехвърляне на отговорността върху бизнеса.
Въпреки това институционалната реакция остава символична, а рискът от сериозен инцидент расте с всеки изминал ден. Настоящата ситуация повдига сериозни въпроси за отговорността на местната власт и управлението на критична инфраструктура. Липсата на своевременни мерки вече не е просто административен пропуск, а реална заплаха за безопасността на гражданите и нормалното функциониране на икономическата дейност в района.
Бизнесът и гражданите настояват за незабавни действия, ясен ангажимент и конкретен срок за решаване на проблема, преди бездействието да доведе до тежък инцидент с материални щети, човешки здраве и живот.
