Варненец алармира медията ни за сериозен проблем, а именно рушаща се пътна отсечка в района на крайезерния път III-2008 край Варна. По думите му пътят поставя в риск както безопасността на движението, така и нормалната работа на десетки фирми в Западната промишлена зона. Той допълва, че са подадени  многократни сигнали до Община Варна още от 2023 г., но до момента реални действия не са предприети.

Публикуваме писмото без редакторски промени:

След интензивните валежи през последните месеци състоянието на пътя се е влошило драстично. Образуват се дълбоки локви, а калта се разнася върху основното пътно платно, превръщайки участъка в потенциално опасна зона за движение. 

Отводнителните канавки са запушени, което допълнително увеличава риска от пътнотранспортни произшествия. Въпреки че фирмите в района в продължение на години влагат собствени средства, за да поддържат минимална проходимост, проблемът остава извън техния контрол. Според тях отговорите на общинската администрация се свеждат до формални обяснения - липса на бюджет, бъдещо планиране, предстоящи проекти и доклади, които така и не водят до реални действия.

Сигнали са подавани и от граждани до Агенция "Пътна инфраструктура", ВИК и Община Варна, като случаят е бил препратен и към РИОСВ-Варна. При извършена проверка е установено, че фирмите в района не са причинители на замърсяването, което окончателно изключва всякакви опити за прехвърляне на отговорността върху бизнеса.

Въпреки това институционалната реакция остава символична, а рискът от сериозен инцидент расте с всеки изминал ден. Настоящата ситуация повдига сериозни въпроси за отговорността на местната власт и управлението на критична инфраструктура. Липсата на своевременни мерки вече не е просто административен пропуск, а реална заплаха за безопасността на гражданите и нормалното функциониране на икономическата дейност в района.

Бизнесът и гражданите настояват за незабавни действия, ясен ангажимент и конкретен срок за решаване на проблема, преди бездействието да доведе до тежък инцидент с материални щети, човешки здраве и живот.