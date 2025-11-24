Варненец публикува снимки на пътя Аспарухово-Галата, направени след падналия дъжд. Мъжът уточнява, че кадрите са направени в петък и събота.След вчерашното дъжденце на пътя за Галата!Вижда се състоянието на новоизградените шахти по време и след дъжда.След Голямото свличане на земна маса след последния дъжд преди десетина дни, когато беше завлечена и тръбата, строителите решиха да насипят няколко кубика чакъл и върху него отново да положат тръбата. Да, ама след вчерашния дъжд дъното на горната шахта пропадна и водата свлече всичкия чакъл, а под шахтата зейна огромна кухина.Основна роля за това има абсолютно неправилното полагане на грешните бетонни тръби. Тръбите не влизат една в друга(технологично не е предвидено), монтирани са с фуги около 10 см. Водата върви с голяма скорост поради наклона, излиза под налягане от фугите и ерозира дъното на изкопа, в който са положени. Реално водата върви под тръбите и под бетонните шахти. В резултат дъното на шахтата пропадна...Основната причина за всичко това е използването на грешни тръби - тези са за вертикален монтаж...Решението - демонтаж на всички тръби, демонтаж на шахтите(къртене) и полагане на правилни тръби.Снимките са от вчера и днес.