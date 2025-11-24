Варненец: Това е след вчерашното дъжденце на пътя за Галата!
© С. Душев
Вижте какво написа той:
След вчерашното дъжденце на пътя за Галата!
Вижда се състоянието на новоизградените шахти по време и след дъжда.
След Голямото свличане на земна маса след последния дъжд преди десетина дни, когато беше завлечена и тръбата, строителите решиха да насипят няколко кубика чакъл и върху него отново да положат тръбата. Да, ама след вчерашния дъжд дъното на горната шахта пропадна и водата свлече всичкия чакъл, а под шахтата зейна огромна кухина.
Основна роля за това има абсолютно неправилното полагане на грешните бетонни тръби. Тръбите не влизат една в друга(технологично не е предвидено), монтирани са с фуги около 10 см. Водата върви с голяма скорост поради наклона, излиза под налягане от фугите и ерозира дъното на изкопа, в който са положени. Реално водата върви под тръбите и под бетонните шахти. В резултат дъното на шахтата пропадна...
Основната причина за всичко това е използването на грешни тръби - тези са за вертикален монтаж...
Решението - демонтаж на всички тръби, демонтаж на шахтите(къртене) и полагане на правилни тръби.
Снимките са от вчера и днес.
