Варненец: Този ремонт не само не е завършен, но вече смело се върви към ремонт на ремонта
Мъжът написа още:
Ремонтът на "Младежка" не само не е завършен, но вече смело се върви към ремонт на ремонта.
Новичкият асфалт вече е отрязан, защото сме забравили няколко тръби за вода. Не ми се ходеше да снимам. Подобни врязвания имаше и в посока ДСК още през август.
Нали уж щеше да сме свършили август?
