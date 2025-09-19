Сподели close
Варненец публикува снимки на ремонта на улица "Младежка", който започна преди няколко месеца като напомни, че при старта на реконструкцията бе даден краен срок месец август.

Мъжът написа още:

Ремонтът на "Младежка" не само не е завършен, но вече смело се върви към ремонт на ремонта.

Новичкият асфалт вече е отрязан, защото сме забравили няколко тръби за вода. Не ми се ходеше да снимам. Подобни врязвания имаше и в посока ДСК още през август.

Нали уж щеше да сме свършили август?